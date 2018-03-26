Затулин: Россия будет рассматривать любое нападение на Армению как угрозу самой себе

PanARMENIAN.Net - Россия будет рассматривать любое нападение или военную угрозу Армении, как угрозу самой себе. Об этом заявил 26 марта первый заместитель председателя Комитета ГД ФС РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Мы действительно выражаем озабоченность в подписанной нами только что декларации в связи с попытками нарушить сложившийся статус-кво в зоне карабахского конфликта и завести в тупик любой переговорный процесс запугиваниями, военной риторикой, угрозой силы и так далее», – подчеркнул Затулин, пишет Panorama.am.

«Мы понимаем, что этот конфликт, как и большинство конфликтов на земном шаре, не имеет иного, кроме мирного, решения. И мы сегодня в России, как и всегда, озабочены, прежде всего, тем, чтобы военный способ не был применен для решения столь сложного вопроса, носящего не только двусторонний, но и международный характер», – сказал он, добавив: «РФ намерена выполнять свои союзнические обязательства перед Арменией в области обороны и безопасности».

«И в дальнейшем, когда дело касается ОДКБ, Россия будет рассматривать любое нападение или военную угрозу Армении, как угрозу самой себе», – подчеркнул Затулин.

«Мы понимаем, что после вспышки 2016 года, спровоцированной одной из сторон, были серьезные претензии в общественном мнении Армении, например, в вопросе поставок российского оружия по контрактам в Азербайджан. Мы очень сожалеем, что в Азербайджане не нашли иного применения этому, кроме как в зоне конфликта, нарушив режим прекращения огня, который существовал, в том числе и благодаря нашим посредническим усилиям, с 94 года. И мы, поверьте, сделали выводы, о них в частности говорил мой коллега, Константин Косачев во время недавней встречи в Армении», – подчеркнул Затулин.

«Я хочу обратить ваше внимание, что Россия сделала выводы, связанные с нарушением баланса вооружений в регионе, и предоставила Армении самые современные средства защиты, что вы, я надеюсь, имели возможность увидеть на параде по случаю Дня республики», – указал он.

Ранее на пресс-конференции в Ереване председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что поставки российского оружия Азербайджану были осуществлены в рамках договоренностей, достигнутых до апрельской войны в Карабахе.

«Россия выполняет те контракты, которые были заключены до апреля 2016 года, и мы обязаны это делать, в соответствии с положениями этих контрактов. Но эта ситуация, которая существовала до того момента, и по имеющейся у меня информации, она в дальнейшем воспроизводиться не будет в существующих масштабах. Безусловно, мы реагируем на ту ситуацию, которая случилась в апреле 2016 года. В этом нет никаких сомнений», – подчеркнул Косачев.