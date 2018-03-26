Аронян сыграл вничью с Грищуком на турнире претендентов в Берлине

PanARMENIAN.Net - На проходящем в Берлине шахматном турнире претендентов армянский гроссмейстер Левон Аронян в 12-м туре сыграл вничьюс россиянином Александром Грищуком.

По итогам 12 туров Аронян с 4 очками занимает последнее - 8-е место. В 13 туре он сыграет с американцем Фабиано Каруаной.

Результаты 12 тура: Карякин – Каруана 1-0, Мамедьяров – Дин Лижэнь 0-1, Грищук – Аронян, Крамник – Со ничьи.

Положение после 12 туров: 1-2. Карякин, Каруана – по 7; 3-5. Грищук, Мамедьяров, Дин Лижэнь – по 6,5; 6. Крамник – 5,5; 7. Со – 5; 8. Аронян – 4.

Состав участников: Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан, 2809), Владимир Крамник (Россия, 2800), Уэсли Со (США, 2799), Левон Аронян (Армения, 2794), Фабиано Каруана (США, 2784), Дин Лижэнь (Китай, 2769), Александр Грищук (Россия, 2767), Сергей Карякин (Россия, 2763).

Турнир претендентов проходит в Берлине с 10 по 28 марта. Победитель двухкругового состязания восьми гроссмейстеров сыграет матч за шахматную корону с чемпионом мира Магнусом Карлсеном.