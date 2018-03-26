«Работать тренером – не мое»: Роналдиньо планирует заняться музыкой

PanARMENIAN.Net - Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо не планирует становиться футбольным менеджером.

«Я хочу сочинять музыку, посвятить себя своей второй страсти. Буду наслаждаться временем с моими друзьями. Но я не вижу себя в качестве футбольного тренера», – сказал Роналдиньо, пишет Eurosport.

В 2017 году Рон выпустил первый сингл – Sozinho, композицию в стиле самба.

Последним клубом в карьере бразильца стал «Флуминенсе», где он отыграл 7 матчей.