«Работать тренером – не мое»: Роналдиньо планирует заняться музыкой
26 марта 2018 - 17:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо не планирует становиться футбольным менеджером.
«Я хочу сочинять музыку, посвятить себя своей второй страсти. Буду наслаждаться временем с моими друзьями. Но я не вижу себя в качестве футбольного тренера», – сказал Роналдиньо, пишет Eurosport.
В 2017 году Рон выпустил первый сингл – Sozinho, композицию в стиле самба.
Последним клубом в карьере бразильца стал «Флуминенсе», где он отыграл 7 матчей.
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