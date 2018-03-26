Samsung может выпустить Galaxy Note 9 в начале августа
26 марта 2018 - 19:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Samsung Electronics может представить свой следующий флагманский смартфон Galaxy Note уже в начале августа. На это указывают появившиеся в сети файлы прошивки для Galaxy Note 9, уже находящейся в разработке.
Смартфон Galaxy Note 9 с кодовым названием Crown должен получить экран Infinity Display 2.0, как у флагманских Galaxy S9 и Galaxy S9+. Он сохранит диагональ 6,3 дюйма, технологию экрана S-AMOLED и соотношение сторон 18,5:9. Он может стать первым смартфоном Samsung с интегрированным в экран сканером отпечатков пальцев, пишет Ferra.ru.
Аппаратной основой станут процессоры Exynos 9810 и Qualcomm Snapdragon 845. Как и предшественник, Galaxy Note 9 выйдет в вариантах с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ, 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Также ожидается улучшенная двойная основная камера.
Самое значимое
В список вошли самые популярные приложения, игры, фильмы, телешоу, песни и книги года
Грузовик будет доступен в двух модификациях: с запасом хода 300 миль (482 километра) стоимостью 150 тысяч долларов и с запасом хода 500 миль (805 километров) стоимостью 180 тысяч долларов
PanARMENIAN.Net решил проверить, так ли это на самом деле, и поговорил с Алисой на разные темы, интересующие нас
С приложением уже сотрудничает ряд ереванских кафе, ресторанов и пиццерий. Приложение удобно для тех, кто не любит звонить и договариваться о бронировании столика
Partner news
Последние новости
МИД РА: При пожаре в Кемерове армяне не пострадали Ранее МИД РА сообщал, что среди пострадавших в пожаре есть армяне
США высылают 60 российских дипломатов: Страны Европы - по несколько Нидерланды объявили о высылке двоих россиян с дипломатическим статусом
Число жертв аварии с участием автобуса Ереван-Москва увеличилось до трех 20 марта пассажирский автобус, следовавший по маршруту Ереван - Москва, и фура, направлявшаяся из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону, столкнулись на трассе «Дон» в Павловском районе Воронежской области
Охранника сгоревшего ТРЦ в Кемерове заподозрили в отключении пожарной сигнализации В ходе расследования выяснилось, что сотрудник ЧОП при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения