Многотысячный митинг в Кемерове: Требуют отставки правительства РФ
27 марта 2018 - 10:59 AMT
PanARMENIAN.Net - В центре Кемерово проходит стихийный митинг в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», который, по официальным данным, унес жизни 64 человек.
Местные СМИ, в частности, «Тайга.инфо», сообщают, что в акции 27 марта перед зданием областной администрации участвуют до 4 тысяч человек. «МБХ Медиа» сообщает о нескольких тысячах человек, «Интерфакс-Сибирь» - о 300 участниках. По оценке корреспондента издания «Коммерсант-Сибирь», на площади собрались более 500 человек.
Граждане рассказывают свои личные истории и сообщают, как их не пускали спасать собственных детей. Собравшиеся требуют, чтобы к ним вышел губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, а также прилетевший в Кемерово утром 27 марта президент РФ Владимир Путин, пишет Deutsche Welle.
Они также призывают рассказать правду о произошедшей 25 марта страшной трагедии, поскольку интернете курсирует информация о том, что погибших было в разы больше официальных цифр. Участники, в частности, скандируют: «Правду!», «Воры!», «Где Тулеев?», «В отставку!», «Сколько жертв?», «Всех под суд».
По данным издания «Тайга.инфо», Тулеев уехал утром в сторону Кемеровского района, где находится его дом. К людям вышел вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, предложивший активистам самим осмотреть морги. Инициативная группа намерена объехать городские морги.
По данным местного издания «Ваш город», активисты на митинге на месте собирают информацию о реальном числе погибших, опрашивая присутствующих там родственников, и уже насчитали 67 человек. Кроме того, на митинге раздают адрес электронной почты, на которую предлагается отправлять реальную информацию о погибших.
26 марта вечером в соцсетях распространилась информация о том, что митингующих собираются разгонять жесткими методами вплоть до расстрела. В частности, об этом сообщила координатор местного штаба Алексея Навального Ксения Пахомова.
Первоначально на площади были установлены ограждения, затем часть из них убрали. Участники митинга жалуются на помехи с мобильной связью и интернетом. По данным активистов, у жителей находящегося на площади дома отобрали все устройства, с помощью которых можно вести фото- и видеосъемку.
Утром 26 марта в Кемерово прибыл президент РФ Владимир Путин. Он возложил цветы к месту трагедии и выразил соболезнования близким погибших. Он также заявил, что в числе причин случившегося - «преступная халатность» и «разгильдяйство». Собравшиеся у здания администрации требуют его появления на площади.
Между тем глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что сигнализация в «Зимней вишне» не работала еще с 19 марта. «Никто этим не занимался», - сообщил он на совещании в Кемерово с участием Путина, представителями экстренных служб и властями региона.
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» начался 25 марта - по версии следствия, около полудня, либо на детской площадке торгового центра, либо в одном из залов кинотеатра. Ночью пожар удалось локализовать, но после этого несколько раз тление переходило в активную фазу. В частности, около 12 часов мск 26 марта глава МЧС Пучков сообщил о возобновлении пожара.
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