Аронян уступил Каруане на турнире претендентов в Берлине

PanARMENIAN.Net - На проходящем в Берлине шахматном турнире претендентов армянский гроссмейстер Левон Аронян в 13-м туре сыграл вничьюс россиянином Александром Грищуком.

По итогам 13 туров Аронян с 4 очками занимает последнее - 8-е место. В 14 туре он сыграет с американцем Уэсли Со.

Результаты 13 тура: Каруана – Аронян 1-0, Мамедьяров – Грищук 1-0, Со – Карякин, Дин Лижэнь – Крамник ничьи.

Положение после 13 туров: 1. Каруана – 8; 2-3. Мамедьяров, Карякин – по 7,5; 4. Дин Лижэнь – 7; 5. Грищук – 6,5; 6. Крамник – 6; 7. Со – 5,5; 8. Аронян – 4.

Состав участников: Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан, 2809), Владимир Крамник (Россия, 2800), Уэсли Со (США, 2799), Левон Аронян (Армения, 2794), Фабиано Каруана (США, 2784), Дин Лижэнь (Китай, 2769), Александр Грищук (Россия, 2767), Сергей Карякин (Россия, 2763).

Турнир претендентов проходит в Берлине с 10 по 28 марта. Победитель двухкругового состязания восьми гроссмейстеров сыграет матч за шахматную корону с чемпионом мира Магнусом Карлсеном.