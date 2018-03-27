Йылдырым: Турция не начнет операцию в Синджаре без согласия Ирака
27 марта 2018 - 13:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в ходе телефонного разговора с главой иракского правительства Хайдером аль-Абади пообещал не начинать военные операции в Ираке без согласия Багдада. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы аль-Абади.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара сделает все необходимое, если Ирак не сможет самостоятельно очистить город Синджар от запрещенной в Турции РПК. Эрдоган также пригрозил внезапной военной операцией против города Синджар, если иракское правительство «не разгонит» отряды РПК.
Согласно заявлению, Йылдырым подтвердил «отсутствие договоренности между правительствами Ирака и Турции о проведении операций на территории Ирака против боевиков РПК». «Мы хотели сказать, что не будем проводить каких-либо операций без согласия иракского правительства, и мы не имели в виду, что договорились с ним», — заявил турецкий премьер, пишет РИА Новости.
Аль-Абади, в свою очередь, подчеркнул, что граница находится под контролем иракских сил, и Багдад выступает против любого перехода боевиков через нее в Турцию с территории Ирака.
Ранее Йылдырым заявил, что Турция возобновляет авиасообщение с автономным регионом Иракский Курдистан, начиная с 23 марта.
Иракский город Синджар (курдское название Шенгал) и прилегающая местность, населенная в основном курдами-езидами, были захвачены боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в августе 2014 года. Тысячи езидов были убиты, от 5 тысяч до 7 тысяч женщин попали в рабство. В декабре 2015 года бойцам Рабочей партии Курдистана удалось освободить Синджар, после чего они сформировали из местных жителей силы самообороны. В начале 2017 года власти Иракского Курдистана потребовали от РПК, чтобы она вывела свои отряды из местности. По мнению СМИ, лояльных РПК, это было сделано под давлением соседней Турции, которая считает РПК террористической организацией и опасается ее усиления. В то же время Турцию связывают хорошие отношения с ДПК, правящей партией Иракского Курдистана, — в частности, ДПК продает через Турцию нефть, а турецкие компании инвестируют в Иракский Курдистан.
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