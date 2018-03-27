В Южной Корее компьютеры госслужащих будут принудительно отключать, чтобы люди уходили с работы вовремя
27 марта 2018 - 14:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Власти Сеула вводят инициативу, которая должна остановить «культуру сверхурочной работы».
Чтобы чиновники своевременно покидали работу, по пятницам, ровно в 20:00, будут отключаться все рабочие компьютеры, пишет Bird in Flight со ссылкой на издание BBB.
Госслужащие в Южной Корее работают в среднем 2 739 часов в год — то есть примерно на 1 000 часов больше, чем их коллеги в других развитых странах.
В ближайшие месяцы инициатива будет развернута в Сеуле в три этапа. Программа стартует 30 марта: для начала все компьютеры отключатся к 20:00. На втором этапе, в апреле, компьютеры будут отключать к 19:30 во вторую и четвертую пятницу месяца. С мая программа начнет действовать в полную силу: компьютеры будут прекращать работу к 19:00 каждую пятницу.
В мэрии Сеула заявили, что автоматическое отключение компьютеров коснется всех сотрудников. Исключения будут сделаны только при особых обстоятельствах. При этом уже 67,1% госслужащих попросили не добавлять их в программу принудительного отключения компьютеров.
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