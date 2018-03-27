МИД Армении: Баку следует отказаться от далеких от реальности лингвистических упражнений

PanARMENIAN.Net - Баку следует отказаться от далеких от реальности лингвистических упражнений и вернуться в конструктивное русло в вопросе Карабаха: Об этом заявил 27 марта министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян на совместной с главой МИД Люксембурга пресс-конференции в Ереване.

По его словам,Азербайджан пытается внести «креативность» в процесс урегулирования карабахского конфликта.

«Баку заявлял, что необходимо вести содержательные, субстантивные или логичные переговоры, как будто до сих пор эти переговоры не были ни содержательными, ни логичными. Возникает вопрос: почему тогда президент Азербайджана участвовал в свыше 20 встречах высокого уровня, если они были бессодержательными и нелогичными?» – сказал Налбандян. По словам министра, разговоры о креативности порождены «не столь здоровым воображением» руководства Азербайджана, пишетAysor.am.

«Креативность довела до того, что в Азербайджане пытаются приписать себе имеющую 2800-летнюю историю столицу Армении и другие территории или постоянно озвучивают милитаристские заявления», – сказал Налбандян.

По словам главы МИД Армении, возможно в Азербайджане нашли такой способ объяснить, почему на самом высоком уровне отказываются от предложений сопредседателей Минской группы ОБСЕ, представленных как единое целое, отвергают предложения, поскольку считают их «некреативными», «нетворческими», а «примитивными».

«То есть приписывают себе право оценивать, какие предложения креативны, ждут, пока предложения станут для них приемлемыми, креативными. Баку следует отказаться от далеких от реальности лингвистических упражнений, вернуться в конструктивное русло, в первую очередь, выполнить достигнутые договоренности, уважать достигнутые на встречах договоренности»,– подчеркнул Эдвард Налбандян.

«Возможно, Азербайджан не в силах самостоятельно вернуться в конструктивное русло и его туда нужно вернуть», – предположил Налбандян.