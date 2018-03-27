Армянский ресторан - в топ-10 лучших новых заведений во Флоренции

PanARMENIAN.Net - Армянский ресторан вошел в десятку лучших новых заведений Флоренции и является одним из излюбленных мест в городе.

Ресторан открылся на площади Sant’ Ambrogio, пишет Eater.

В ресторане под названием Ararat Restaurant & Wine Bar подают армянские и грузинские блюда, а стены разукрашены буквами из алфавитов двух стран.

В ресторане можно отведать армянскую толму, грузинские хинкали, а также разные виды армянских хлебов, отмечает издание.