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Армянский ресторан - в топ-10 лучших новых заведений во Флоренции

Армянский ресторан - в топ-10 лучших новых заведений во Флоренции
27 марта 2018 - 16:45 AMT

PanARMENIAN.Net - Армянский ресторан вошел в десятку лучших новых заведений Флоренции и является одним из излюбленных мест в городе.

Ресторан открылся на площади Sant’ Ambrogio, пишет Eater.

В ресторане под названием Ararat Restaurant & Wine Bar подают армянские и грузинские блюда, а стены разукрашены буквами из алфавитов двух стран.

В ресторане можно отведать армянскую толму, грузинские хинкали, а также разные виды армянских хлебов, отмечает издание.

Ссылки по теме:
Eater.com. The 10 Hottest New Restaurants in Florence
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