Армянский ресторан - в топ-10 лучших новых заведений во Флоренции
27 марта 2018 - 16:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский ресторан вошел в десятку лучших новых заведений Флоренции и является одним из излюбленных мест в городе.
Ресторан открылся на площади Sant’ Ambrogio, пишет Eater.
В ресторане под названием Ararat Restaurant & Wine Bar подают армянские и грузинские блюда, а стены разукрашены буквами из алфавитов двух стран.
В ресторане можно отведать армянскую толму, грузинские хинкали, а также разные виды армянских хлебов, отмечает издание.
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