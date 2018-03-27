Ереванцы несут цветы к зданию посольства РФ в память о жертвах пожара в Кемерове

PanARMENIAN.Net - Жители Еревана несут цветы и игрушки к посольству России в Ереване в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», который, по официальным данным, унес жизни 64 человек, более 40 из которых - дети.

Президент России Владимир Путин объявил 28 марта в России днем траура по погибшим при пожаре.

Путин прибыл в Кемерово утром 27 марта. Он возложил цветы к месту трагедии и выразил соболезнования близким погибших. Он также заявил, что в числе причин случившегося - «преступная халатность» и «разгильдяйство». Собравшиеся у здания администрации требуют его появления на площади.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» начался 25 марта - по версии следствия, около полудня, либо на детской площадке торгового центра, либо в одном из залов кинотеатра. Ночью пожар удалось локализовать, но после этого несколько раз тление переходило в активную фазу.