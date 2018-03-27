В РФ 28 марта объявили днем траура

PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин объявил 28 марта в России днем траура по погибшим при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По всей стране будут приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телеканалам рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Ранее разные регионы России в частном порядке уже начали объявлять дни траура в знак солидарности с жителями Кемеровской области.

Путин прибыл в Кемерово утром 27 марта. Он возложил цветы к месту трагедии и выразил соболезнования близким погибших. Он также заявил, что в числе причин случившегося - «преступная халатность» и «разгильдяйство». Собравшиеся у здания администрации требуют его появления на площади.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» начался 25 марта - по версии следствия, около полудня, либо на детской площадке торгового центра, либо в одном из залов кинотеатра. Ночью пожар удалось локализовать, но после этого несколько раз тление переходило в активную фазу.По официальным данным, пожар унес жизни 64 человек.