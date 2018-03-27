В РФ 28 марта объявили днем траура
27 марта 2018 - 16:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин объявил 28 марта в России днем траура по погибшим при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
По всей стране будут приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телеканалам рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.
Ранее разные регионы России в частном порядке уже начали объявлять дни траура в знак солидарности с жителями Кемеровской области.
Путин прибыл в Кемерово утром 27 марта. Он возложил цветы к месту трагедии и выразил соболезнования близким погибших. Он также заявил, что в числе причин случившегося - «преступная халатность» и «разгильдяйство». Собравшиеся у здания администрации требуют его появления на площади.
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» начался 25 марта - по версии следствия, около полудня, либо на детской площадке торгового центра, либо в одном из залов кинотеатра. Ночью пожар удалось локализовать, но после этого несколько раз тление переходило в активную фазу.По официальным данным, пожар унес жизни 64 человек.
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