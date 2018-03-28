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Дороги в Армении в основном проходимы: Ларс открыт

Дороги в Армении в основном проходимы: Ларс открыт
28 марта 2018 - 10:48 AMT

PanARMENIAN.Net - 28 марта, по положению на 09:00, на территории Армении автодороги в основном проходимы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

На автодороге Сотк-Карвачар местами образовался гололед.

МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.

Согласно полученным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии данным, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех автомобилей.

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