Apple представила новый iPad для студентов
28 марта 2018 - 11:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Apple представила обновленную версию iPad, предназначенную для студентов и школьников.
Планшет оснащен 9,7-дюймовым экраном, в отличие от предыдущих версий, в этой — более мощный процессор. В iPad интегрированы обучающие программы. Для студентов и школьников устройство стоит 299 долларов, для остальных покупателей — 329 долларов, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Verge.
Apple Pencil для планшета стоит 89 долларов для учащихся и 99 долларов для остальных.
Mashable и Reuters отмечают, что дешевый iPad по-прежнему сложно назвать конкурентом другим образовательным устройствам, например, хромбукам — прежде всего из-за их цены. Apple не стала снижать стоимость нового планшета для студентов, обновленная версия стоит столько же, сколько предыдущая.
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