МЧС РФ: Обнаружены тела всех погибших при пожаре в Кемерове
28 марта 2018 - 12:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Найдены тела всех 64 погибших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Об этом заявил замглавы МЧС Владлен Аксенов. Власти не располагают данными о людях, пропавших без вести, уточнил он.
Пожар в кемеровском торговом центре начался днем 25 марта. Среди возможных причин случившегося рассматривают, в том числе, поджог.
«Пропавших без вести нет. Информации о родственниках, которые не знают, где их близкие, мы не имеем», - сказал Аксенов, пишет BBC.
В МЧС также подтвердили, что при пожаре погиб 41 ребенок. 27 марта об этом сообщили в кемеровском штабе, организованном родственниками погибших.
Останки всех погибших переданы в ведение специалистов Следственного комитета России, 27 человек опознаны, по шести погибшим потребуется дополнительная экспертиза, рассказал представитель МЧС.
Ранее кемеровский активист Расим Яролиев сообщил, что члены инициативной группы, занимающиеся поиском без вести пропавших в пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», скорректировали свой список погибших и пропавших без вести после проверки данных.
«После проверки информации список сократился с 86 до 77 человек: 25 опознанных погибших, 39 без вести пропавших и 13 человек, информацию о пропаже которых нам дало население», - сказал он.
Задержанные руководители и сотрудники кемеровского торгового центра, где при пожаре погибли более 60 человек, заявили журналистам, что ТЦ мог сгореть в результате поджога, а пожарная сигнализация была отключена кем-то за 15 минут до начала пожара.
Суд в Кемерове 27 марта продлил до 72 часов срок задержания управляющей ТЦ «Зимняя вишня» Надежды Судденок, технического директора Георгия Соболева, а также Игоря Полозиненко - директора компании, обслуживавшей пожарную сигнализацию в ТЦ, и сотрудника этой компании Александра Никитина.
Самое значимое
Причиной, по мнению авторов рейтинга, стало укрепление курса рубля
«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой
Partner news
Последние новости
Microsoft запретила использовать мат в Skype В разделе «Правила поведения» Microsoft пояснила, что использование оскорбительной лексики и мошенническая деятельность запрещены
Президент НКР: Азербайджанские беженцы могут вернуться, если примут юрисдикцию Арцаха «Регулярно поднимается вопрос о беженцах. В настоящее время в основном говорят об азербайджанских беженцах, но мы хотим говорить и об армянских», - сказал президент
Смартфон Huawei возглавил рейтинг лучших мобильных камер По результатам тестов устройство набрало 109 баллов
Месси не вынес погрома Аргентины и покинул трибуну во время матча (видео) После шестого пропущенного мяча Месси ушел в подтрибунное помещение.