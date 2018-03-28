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В Грузии даст концерт группа The Chemical Brothers

В Грузии даст концерт группа The Chemical Brothers
28 марта 2018 - 12:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Знаменитая британская группа The Chemical Brothers выступит с концертом в Грузии.

Концерт состоится 1 сентября в Международном мотопарке в городе Рустави. Билеты будут доступны с 21 апреля.

Дуэт выступит в Грузии в рамках Международного фестиваля Black Sea Jazz festival и правительственного проекта Check in Georgia, направленного на популяризацию страны.

Место проведения концерта расположено в 20 километрах от грузинской столицы.

The Chemical Brothers — британский музыкальный дуэт, работающий в жанре электронной музыки. Наряду с Fatboy Slim, The Prodigy и The Crystal Method являются одним из известнейших коллективов-представителей и основоположников биг-бита.

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