В Грузии даст концерт группа The Chemical Brothers
28 марта 2018 - 12:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Знаменитая британская группа The Chemical Brothers выступит с концертом в Грузии.
Концерт состоится 1 сентября в Международном мотопарке в городе Рустави. Билеты будут доступны с 21 апреля.
Дуэт выступит в Грузии в рамках Международного фестиваля Black Sea Jazz festival и правительственного проекта Check in Georgia, направленного на популяризацию страны.
Место проведения концерта расположено в 20 километрах от грузинской столицы.
The Chemical Brothers — британский музыкальный дуэт, работающий в жанре электронной музыки. Наряду с Fatboy Slim, The Prodigy и The Crystal Method являются одним из известнейших коллективов-представителей и основоположников биг-бита.
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