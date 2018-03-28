Гражданку Эстонии с армянской фамилией не пустили в Баку

PanARMENIAN.Net - Гражданке Эстонии армянского происхождения Карине Оганесян не разрешили въехать в Азербайджан и отправили в Эстонию после того, как заставили прождать в аэропорту 12 часов. Об этом на своей странице в Facebook написал посол Армении в Эстонии Тигран Мкртчян.

Оганесян - советник председателя городского совета Таллина и председатель молодежного крыла Центристской партии Эстонии, она отправилась в Баку 23 марта, чтобы в составе эстонской делегации принять участие в Международной научно-практической конференции педагогов. При этом, предварительно Оганесян оформила электронную визу и была зарегистрирована как верифицированный участник мероприятия от Эстонии.

Она сама также написала в Facebook об этом происшествии: «Говорят красивый город, но я пока лицезрею аэропорт и охранников хамов. А знаете почему? Потому что меня депортируют из страны».

«Диалог, толерантность, взаимоуважение, о чем это я. Меня отвели поесть по истечении 7 часов, попросила просто, так никто не предложил»,- написала Оганесян.

В записи посла Мкртчяна говорится: «Такое поведение в очередной раз выставляет напоказ расистскую, нетерпимую сущность властей Баку. Пропитанный антиармянской политикой Баку в очередной раз демонстрирует циничное отношение к чуждым ему европейским ценностям. Надеюсь, эстонская сторона сделает выводы и адекватно отреагирует на эту омерзительную историю, защитив права своей гражданки. Европейские структуры также не должны оставаться равнодушнымы, поскольку Эстония - член Евросоюза, а Карине Оганесян - его гражданка».

По словам посла, если какая-либо страна, исходя из различных причин, не в состоянии принять всех приглашенных и их сопровождающих на международный симпозиум, то надо пересмотреть целесообразность проведения в данной стране подобных мероприятий.