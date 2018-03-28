В Турции женщины решили бороться за равноправие при помощи курения
28 марта 2018 - 14:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Распространенность курения среди женщин в Турции связана с их желанием показать независимость в патриархальном обществе, пишет агентство «Синьхуа».
В настоящий момент в Турции курят около 40 процентов мужчин и 13 процентов женщин. Причем представительницы слабого пола приобретают вредную привычку из-за желания расслабиться в тех или иных негативных жизненных обстоятельствах, пишет Lenta.ru.
Издание приводит пример одной уборщицы из Стамбула. По ее словам, у таких как она нет денег посещать специальные женские клубы или рестораны, где для женщин специально зарезервированы столики. В бедных пригородах курение воспринимается многими женщинами как простой способ расслабиться. «Это дает мне расслабление, чувство свободы, снимает напряжение», — призналась уборщица.
Семейный психолог Бетуль Байкал Динк говорит, что «сейчас все больше женщин курят, поскольку они считают это удобным способом показать, что они равны или даже превосходят мужчин».
При этом специалисты отмечают, что курение наносит большой вред здоровью. За кажущейся свободой возникает тяжелая зависимость. Некоторые призывают власти Турции принять специальные законодательные меры по ограничению табакокурения.
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