В Азербайджане депутат призвал закрыть соцсети

PanARMENIAN.Net - Председатель парламентского комитета по социальной политике и труда Азербайджана Хады Раджабли призвал заблокировать соцсети на территории страны. Такое заявление депутат сделал в интервью местным СМИ.

По словам Хады Раджабли, с этим вопросом нельзя затягивать.

«В Азербайджане проводится президентская кампания. Основная цель провокаторов – нарушить стабильность в стране. Если мы обратим внимание на процессы в мире, то увидим, во что при помощи соцсетей превратили Египет, Йемен и другие страны. Провокаторы при помощи различных сайтов и соцсетей воздействовали на психологию толпы и создали хаос. Поэтому граждане Азербайджана должны противостоять этим группам провокаторов», - сказал он, пишет Haqqin.az.

Депутат также призвал наказывать тех, кто ведет грязную кампанию против Азербайджана из-за границы.

«Мы живем в электронном мире и вынуждены сталкиваться как с положительными явлениями в соцсетях, так и с негативными. Сегодня соцсети открывают много новых возможностей. Но, к сожалению, в то же время некоторые группы людей используют соцсети в своих грязных целях и распространяют оскорбительные посты», - сказал он.

«Есть некоторые технические моменты, решение которых кажется затруднительным. Но в ряде развитых стран за оскорбление государства и клевету блокируют провокационные сайты и социальные сайты. Считаю, что пора применять подобные шаги и в Азербайджане», - сказал он.

Выборы президента в Азербайджане пройдут 11 апреля. В них будут участвовать восемь официально зарегистрированных кандидатов.