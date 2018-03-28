// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Месси не вынес погрома Аргентины и покинул трибуну во время матча (видео)

Месси не вынес погрома Аргентины и покинул трибуну во время матча
 28 марта 2018 - 18:01 AMT

PanARMENIAN.Net - Форвард сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси не досмотрел матч национальной команды против испанцев (1:6).Видео опубликовано в Twitter @TrueSccrLife.

После шестого пропущенного мяча Месси ушел в подтрибунное помещение. Сам 30-летний футболист не принимал участия во встрече и смотрел за происходящим с трибун, пишет Eurosport.

Месси не играл в матче, поскольку почувствовал дискомфорт в области подколенного сухожилия. Матч прошел на мадридском стадионе «Ванда Метрополитано».

Сборная Аргентины повторила антирекорд. В 1958 году Чехословакии и спустя 51 год Боливии «альбиселесте» тоже уступили со счетом 1:6.

Ссылки по теме:
Eurosport. Лионель Месси не выдержал погрома Аргентины и ушел с трибуны после шестого пропущенного мяча
 Самое значимое
Юра Мовсисян перешел в шведский «Юргорден»Юра Мовсисян перешел в шведский «Юргорден»
Мовсисян заключил с клубом контракт на 6 месяцев с возможностью продления
Аронян сыграл вничью на втором туре шахматного турнира претендентов в БерлинеАронян сыграл вничью на втором туре шахматного турнира претендентов в Берлине
Результаты второго тура: Александр Грищук – Уэсли Со 1:0, Шахрияр Мамедъяров – Аронян, Дин Лижэнь – Фабиано Каруана, Владимир Крамник – Сергей Карякин – ничьи
Хаманн: Мхитарян может стать одним из лучших игроков «Арсенала»Хаманн: Мхитарян может стать одним из лучших игроков «Арсенала»
«Если Мхитарян наберет оптимальную форму, люди удивятся, насколько он хорош»,- сказал Хаманн
Карен Хачанов выиграл второй турнир АТР в карьереКарен Хачанов выиграл второй турнир АТР в карьере
В финале турнира в Марселе девятый сеяный Хачанов в трех сетах обыграл третью ракетку соревнований француза Люка Пуи со счетом 7:5, 3:6, 7:5
Partner news
 Статьи
Генрих, сын Гамлета

Восхождение главной звезды армянского футбола

 Самое читаемое в разделе
Моуринью: Думаю, это последний сезон Ибрагимовича в МЮ
Тарасова назвала фигуристку Медведеву великим гением
Юра Мовсисян покинул «Реал Солт-Лейк»
Мхитарян: «Арсенал» может выиграть Лигу Европы
Главная
Все новости
Обзор: Спорт
Другие новости раздела
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
 Последние новости
Microsoft запретила использовать мат в Skype В разделе «Правила поведения» Microsoft пояснила, что использование оскорбительной лексики и мошенническая деятельность запрещены
Охранника кемеровского ТЦ арестовали: Он признал, что не нажал на кнопку звукового оповещения Защита настаивала на домашнем аресте обвиняемого, вину Антюшин не признал
Президент НКР: Азербайджанские беженцы могут вернуться, если примут юрисдикцию Арцаха «Регулярно поднимается вопрос о беженцах. В настоящее время в основном говорят об азербайджанских беженцах, но мы хотим говорить и об армянских», - сказал президент
Смартфон Huawei возглавил рейтинг лучших мобильных камер По результатам тестов устройство набрало 109 баллов