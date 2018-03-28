Месси не вынес погрома Аргентины и покинул трибуну во время матча (видео)
28 марта 2018 - 18:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Форвард сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси не досмотрел матч национальной команды против испанцев (1:6).Видео опубликовано в Twitter @TrueSccrLife.
После шестого пропущенного мяча Месси ушел в подтрибунное помещение. Сам 30-летний футболист не принимал участия во встрече и смотрел за происходящим с трибун, пишет Eurosport.
Месси не играл в матче, поскольку почувствовал дискомфорт в области подколенного сухожилия. Матч прошел на мадридском стадионе «Ванда Метрополитано».
Сборная Аргентины повторила антирекорд. В 1958 году Чехословакии и спустя 51 год Боливии «альбиселесте» тоже уступили со счетом 1:6.
Самое значимое
Мовсисян заключил с клубом контракт на 6 месяцев с возможностью продления
Результаты второго тура: Александр Грищук – Уэсли Со 1:0, Шахрияр Мамедъяров – Аронян, Дин Лижэнь – Фабиано Каруана, Владимир Крамник – Сергей Карякин – ничьи
«Если Мхитарян наберет оптимальную форму, люди удивятся, насколько он хорош»,- сказал Хаманн
В финале турнира в Марселе девятый сеяный Хачанов в трех сетах обыграл третью ракетку соревнований француза Люка Пуи со счетом 7:5, 3:6, 7:5
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Microsoft запретила использовать мат в Skype В разделе «Правила поведения» Microsoft пояснила, что использование оскорбительной лексики и мошенническая деятельность запрещены
Охранника кемеровского ТЦ арестовали: Он признал, что не нажал на кнопку звукового оповещения Защита настаивала на домашнем аресте обвиняемого, вину Антюшин не признал
Президент НКР: Азербайджанские беженцы могут вернуться, если примут юрисдикцию Арцаха «Регулярно поднимается вопрос о беженцах. В настоящее время в основном говорят об азербайджанских беженцах, но мы хотим говорить и об армянских», - сказал президент
Смартфон Huawei возглавил рейтинг лучших мобильных камер По результатам тестов устройство набрало 109 баллов