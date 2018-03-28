Месси не вынес погрома Аргентины и покинул трибуну во время матча

PanARMENIAN.Net - Форвард сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси не досмотрел матч национальной команды против испанцев (1:6).Видео опубликовано в Twitter @TrueSccrLife.

После шестого пропущенного мяча Месси ушел в подтрибунное помещение. Сам 30-летний футболист не принимал участия во встрече и смотрел за происходящим с трибун, пишет Eurosport.

Месси не играл в матче, поскольку почувствовал дискомфорт в области подколенного сухожилия. Матч прошел на мадридском стадионе «Ванда Метрополитано».

Сборная Аргентины повторила антирекорд. В 1958 году Чехословакии и спустя 51 год Боливии «альбиселесте» тоже уступили со счетом 1:6.