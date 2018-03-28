Смартфон Huawei возглавил рейтинг лучших мобильных камер
28 марта 2018 - 17:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Новый смартфон Huawei P20 Pro установил рекорд рейтинга мобильных камер DxOMark, который принято считать одним из самых объективных на рынке.
По результатам тестов устройство набрало 109 баллов. Младшая модель, Huawei P20, получила от экспертов чуть меньше — 102 балла. Смартфоны стали первыми гаджетами в истории рейтинга, которым удалось преодолеть отметку в 100 баллов: у ближайших конкурентов — Samsung Galaxy S9 Plus, Google Pixel 2 и iPhone X — 99, 98 и 97 баллов соответственно, пишет Bird in Flight.
Основная камера Huawei P20 Pro оснащена сразу тремя модулями: 40-мегапиксельным основным, 8-мегапиксельным телефотомодулем и дополнительным 20-мегапиксельным монохромным сенсором, который выполняет вспомогательную функцию (он предназначен для создания эффектов размытия и улучшения динамического диапазона снимков). Диафрагма объективов варьируется от f/1,6 до f/2,4. Камера P20 Pro также способна делать снимки с трехкратным оптическим или пятикратным гибридным зумом.
«Мы привыкли к тому, что каждое новое поколение смартфонов немного лучше предыдущего. Но когда видишь снимки, сделанные с помощью P20 Pro, понимаешь, что это скачок сразу на несколько поколений вперед, — говорят специалисты из DxOMark. — Результаты просто потрясающие по всем возможным показателям. P20 Pro превосходно снимает в условиях плохого освещения, хорошо имитирует боке и отлично справляется с видео. Если вы искали смартфон с лучшей камерой, то он перед вами».
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