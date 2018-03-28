Президент НКР: Азербайджанские беженцы могут вернуться, если примут юрисдикцию Арцаха

PanARMENIAN.Net - Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян сказал, что азербайджанские беженцы могут вернуться в Карабах и жить там при условии, если примут юрисдикцию республики. Об этом он заявил в интервью изданию Мirror Spectator.

«Регулярно поднимается вопрос о беженцах. В настоящее время в основном говорят об азербайджанских беженцах, но мы хотим говорить и об армянских», - сказал президент.

Коснувшись урегулирования карабахского конфликта, президент Арцаха подчеркнул, что страна должна стать переговорной стороной наравне с Арменией и Азербайджаном.Он отметил, что делается все для того, чтобы вернуть Арцаха за стол переговоров.

Президент Республики Арцах Бако Саакян 14 марта посетил Конгресс США. Он встретился с группой членов комиссии по внешним отношениям, обсудил вопросы, касающиеся отношений между Арцахом и США, урегулирования карабахского конфликта и региональных процессов.