Президент НКР: Азербайджанские беженцы могут вернуться, если примут юрисдикцию Арцаха
28 марта 2018 - 18:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян сказал, что азербайджанские беженцы могут вернуться в Карабах и жить там при условии, если примут юрисдикцию республики. Об этом он заявил в интервью изданию Мirror Spectator.
«Регулярно поднимается вопрос о беженцах. В настоящее время в основном говорят об азербайджанских беженцах, но мы хотим говорить и об армянских», - сказал президент.
Коснувшись урегулирования карабахского конфликта, президент Арцаха подчеркнул, что страна должна стать переговорной стороной наравне с Арменией и Азербайджаном.Он отметил, что делается все для того, чтобы вернуть Арцаха за стол переговоров.
Президент Республики Арцах Бако Саакян 14 марта посетил Конгресс США. Он встретился с группой членов комиссии по внешним отношениям, обсудил вопросы, касающиеся отношений между Арцахом и США, урегулирования карабахского конфликта и региональных процессов.
Самое значимое
Конфликт может резко обостриться по нескольким причинам: из-за технического превосходства Азербайджана, возможного роста цен на нефть, демографического дисбаланса
По словам работавшего в 1992 году в Баку дипломата, в 1992 году, в разгар карабахского конфликта церковь была разрушена
Так, дети дают разные ответы: человек-паук, дракон, «Маша, потому что мучает мишку». Некоторые дети ответили, что у них нет врагов
Неизвестные нарисовали на постаменте композиции свастику
Partner news
Самое читаемое в разделе
Сюжет
Последние новости
Microsoft запретила использовать мат в Skype В разделе «Правила поведения» Microsoft пояснила, что использование оскорбительной лексики и мошенническая деятельность запрещены
Охранника кемеровского ТЦ арестовали: Он признал, что не нажал на кнопку звукового оповещения Защита настаивала на домашнем аресте обвиняемого, вину Антюшин не признал
Смартфон Huawei возглавил рейтинг лучших мобильных камер По результатам тестов устройство набрало 109 баллов
Месси не вынес погрома Аргентины и покинул трибуну во время матча (видео) После шестого пропущенного мяча Месси ушел в подтрибунное помещение.