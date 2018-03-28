Microsoft запретила использовать мат в Skype

PanARMENIAN.Net - Компания Microsoft обновила соглашение об использовании собственных служб. Одним из самых заметных изменений стал запрет на использование оскорбительной лексики в Skype и Xbox Live.

Новые правила вступают в силу с мая 2018 года.

В разделе «Правила поведения» Microsoft пояснила, что использование оскорбительной лексики и мошенническая деятельность запрещены, пишет Ferra.ru.

За нарушение правил положены довольно жесткие наказания, вплоть до блокировки Xbox Live или Skype, включая утерю лицензий на контент, времени золотого членства Xbox и балансов учетных записей Майкрософт, связанных с заблокированной учетной записью.