Microsoft запретила использовать мат в Skype
28 марта 2018 - 19:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Microsoft обновила соглашение об использовании собственных служб. Одним из самых заметных изменений стал запрет на использование оскорбительной лексики в Skype и Xbox Live.
Новые правила вступают в силу с мая 2018 года.
В разделе «Правила поведения» Microsoft пояснила, что использование оскорбительной лексики и мошенническая деятельность запрещены, пишет Ferra.ru.
За нарушение правил положены довольно жесткие наказания, вплоть до блокировки Xbox Live или Skype, включая утерю лицензий на контент, времени золотого членства Xbox и балансов учетных записей Майкрософт, связанных с заблокированной учетной записью.
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