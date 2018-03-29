Дороги в Армении в основном проходимы: Ларс открыт
29 марта 2018 - 10:14 AMT
PanARMENIAN.Net - 29 марта, по положению на 10:00, на территории Армении все автодороги в основном проходимы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.
МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.
Согласно полученным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии данным, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех автомобилей.
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