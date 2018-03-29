В кемеровском пожаре погибли двое армян - отец и сын

PanARMENIAN.Net - При пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта погибли двое армян - отец и сын Дмитрий и Михаил Галанины. Об этом в репортаже «Дождя» рассказал отец и дед погибших Саркис Хумарян.

Как отметил Хумарян, ему не показали тело сына, и опознавать его пришлось по немногим оставшимся целыми вещам - часам, перстню и кресту.

«Я им говорю, вы не могли их (вещи) найти на полу, они маленькие, значит, сняли с тела... Отдайте нам наших детей»,- рассказал Саркис.

По его словам, пожар в «Зимней вишне» был такой силы, «как будто термоядерную бомбу кинули».

Пожар в кемеровском торговом центре начался днем 25 марта. По предварительным данным, погибли 64 человека. Среди возможных причин случившегося рассматривают, в том числе, поджог.