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Около 70 человек погибли при пожаре в венесуэльской тюрьме

Около 70 человек погибли при пожаре в венесуэльской тюрьме
29 марта 2018 - 11:28 AMT

PanARMENIAN.Net - В Венесуэле при пожаре в центре содержания заключенных при полиции штата Карабобо погибли 68 человек. Об этом на своей странице в Twitter сообщил генеральный прокурор страны Тарек Уильям Сааб.

«Прокуратура Венесуэлы информирует общественность о том, что в связи ужасными событиями, произошедшими в штабе полиции Карабобо, где 68 человек погибли в результате пожара, мы назначили четырех прокуроров (три региональных и один национальный), чтобы выяснить обстоятельства этих трагических событий», — написал он.

Ранее СМИ сообщали, что при пожаре в центре содержания заключенных погибли 78 человек, 10 из которых — женщины.

Центр расположен в городе Валенсия, пожар возник, после того как в нем начался бунт. Пенитенциарное заведение переполнено, пишет РБК со ссылкой на издание El Pais.

Бунт начался в момент посещения заключенных родственниками. По информации издания, заключенные решили взять одного из посетителей в заложники для того, чтобы предъявить властям «определенные требования». Заложник был ранен ножом. Поскольку власти не ответили на их требования, они начали жечь матрасы, что и стало причиной возникновения пожара. Отмечается, что большинство жертв, в том числе некоторые посетители, погибли от удушья.

О том, что от ожогов и удушья в тюрьме погибли 78 человек, также сообщала газета El Universal. По словам источников издания, состояние нескольких пострадавших оценивается как тяжелое, поэтому число жертв может увеличиться.

Ссылки по теме:
Rbc.ru. В венесуэльской тюрьме при пожаре погибли 68 человек
BBC. Venezuela fire: 68 dead in Carabobo police station cells
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