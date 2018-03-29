Пашазаде: Армяне стали проклятьем на голову Азербайджана

PanARMENIAN.Net - Председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде заявил, что армяне стали проклятьем на голову азербайджанцев.

«Армяне, которые 200 лет назад по воле Аллаха стали нашими соседями, к сожалению, стали проклятьем на нашу голову», - отметил он, добавив, что другие соседи и заинтересованные силы «использовали эту подлость армян против азербайджанцев», пишет АПА.

«На протяжении этих 200 лет армяне совершали геноциды в отношении азербайджанцев не по собственной воле. За ними стояли всегда сепаратистские силы»,- заявил Пашазаде.

Он добавил, что армяне намерены продолжить карабахский конфликт, «перенеся в религиозную плоскость».