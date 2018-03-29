РФ начнет поставки оружия Армении по новому кредиту в 2018 году
29 марта 2018 - 15:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Россия начнет поставки оружия Армении в рамках нового оборонного кредита на 100 миллионов долларов в 2018 году. Об этом заявил журналистам в ходе выставки ArmHiTech-2018 в Ереване заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Владимир Дрожжов.
«Они предусмотрены на 2018 год», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, пишет РИА Новости.
В декабре 2017 года президент Армении Серж Саргсян подписал закон о ратификации соглашения по российскому оборонному кредиту на 100 миллионов долларов со сроком погашения 15 лет.
Кроме того, в июне 2015 года было подписано соглашение о предоставлении РФ Армении государственного экспортного кредита на 200 миллионов долларов на приобретение военной продукции российского производства. В рамках этого кредита, как сообщали в Минобороны Армении, было подписано 18 контрактов.
Как заявлял министр обороны Армении Виген Саркисян, Ереван намерен приобрести у Москвы в рамках нового российского оборонного кредита оружие «стратегического сдерживания».
Самое значимое
Конфликт может резко обостриться по нескольким причинам: из-за технического превосходства Азербайджана, возможного роста цен на нефть, демографического дисбаланса
По словам работавшего в 1992 году в Баку дипломата, в 1992 году, в разгар карабахского конфликта церковь была разрушена
Так, дети дают разные ответы: человек-паук, дракон, «Маша, потому что мучает мишку». Некоторые дети ответили, что у них нет врагов
Неизвестные нарисовали на постаменте композиции свастику
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Госсекретарь МИД Франции прибудет в Армению А 30 марта намечены переговоры государственного секретаря при министре Европы и иностранных дел Франции и главы МИД Армении
Британские Moloko и Tom Odell выступят на Tbilisi Open Air 2018 В течение трех дней в Lisi Wonderland (близ озера Лиси) перед слушателями выступят более 70 артистов
Гражданин Азербайджана в Тбилиси напал на подростка, пытался выколоть глаза По словам очевидцев, инцидент произошел, когда учащийся восьмого класса возвращался домой из школы
Празднование дня Еревана перенесли Изменение даты обусловлено проведением многочисленных мероприятий в рамках 17-го Саммита Франкофонии в Ереване