// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

РФ начнет поставки оружия Армении по новому кредиту в 2018 году

РФ начнет поставки оружия Армении по новому кредиту в 2018 году
29 марта 2018 - 15:11 AMT

PanARMENIAN.Net - Россия начнет поставки оружия Армении в рамках нового оборонного кредита на 100 миллионов долларов в 2018 году. Об этом заявил журналистам в ходе выставки ArmHiTech-2018 в Ереване заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Владимир Дрожжов.

«Они предусмотрены на 2018 год», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, пишет РИА Новости.

В декабре 2017 года президент Армении Серж Саргсян подписал закон о ратификации соглашения по российскому оборонному кредиту на 100 миллионов долларов со сроком погашения 15 лет.

Кроме того, в июне 2015 года было подписано соглашение о предоставлении РФ Армении государственного экспортного кредита на 200 миллионов долларов на приобретение военной продукции российского производства. В рамках этого кредита, как сообщали в Минобороны Армении, было подписано 18 контрактов.

Как заявлял министр обороны Армении Виген Саркисян, Ереван намерен приобрести у Москвы в рамках нового российского оборонного кредита оружие «стратегического сдерживания».

Ссылки по теме:
Ria.ru.Россия в этом году начнет поставки оружия Армении по новому кредиту
 Самое значимое
Эксперты: Высока вероятность эскалации военного конфликта между Ереваном и БакуЭксперты: Высока вероятность эскалации военного конфликта между Ереваном и Баку
Конфликт может резко обостриться по нескольким причинам: из-за технического превосходства Азербайджана, возможного роста цен на нефть, демографического дисбаланса
Алиев предъявил территориальные претензии к РА, стоя у разрушенной армянской церкви в БакуАлиев предъявил территориальные претензии к РА, стоя у разрушенной армянской церкви в Баку
По словам работавшего в 1992 году в Баку дипломата, в 1992 году, в разгар карабахского конфликта церковь была разрушена
Эксперимент: Кого считают врагами дети в карабахских и азербайджанских детсадах?Эксперимент: Кого считают врагами дети в карабахских и азербайджанских детсадах?
Так, дети дают разные ответы: человек-паук, дракон, «Маша, потому что мучает мишку». Некоторые дети ответили, что у них нет врагов
В Новокузнецке вандалы перепутали армян с евреями и испортили «не тот памятник»В Новокузнецке вандалы перепутали армян с евреями и испортили «не тот памятник»
Неизвестные нарисовали на постаменте композиции свастику
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
Лимонов о карабахцах: Они не такие армяне, как армяне, они даже не особо-то и армяне
«Мир 24» об «армянском Ватикане»: Чем притягателен Эчмиадзин
Как Трамп оставил свой номер понравившейся армянке, а она ему не позвонила
Серж Танкян поблагодарил Нидерланды за признание Геноцида армян
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
Госсекретарь МИД Франции прибудет в Армению А 30 марта намечены переговоры государственного секретаря при министре Европы и иностранных дел Франции и главы МИД Армении
Британские Moloko и Tom Odell выступят на Tbilisi Open Air 2018 В течение трех дней в Lisi Wonderland (близ озера Лиси) перед слушателями выступят более 70 артистов
Гражданин Азербайджана в Тбилиси напал на подростка, пытался выколоть глаза По словам очевидцев, инцидент произошел, когда учащийся восьмого класса возвращался домой из школы
Празднование дня Еревана перенесли Изменение даты обусловлено проведением многочисленных мероприятий в рамках 17-го Саммита Франкофонии в Ереване