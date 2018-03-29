РФ начнет поставки оружия Армении по новому кредиту в 2018 году

PanARMENIAN.Net - Россия начнет поставки оружия Армении в рамках нового оборонного кредита на 100 миллионов долларов в 2018 году. Об этом заявил журналистам в ходе выставки ArmHiTech-2018 в Ереване заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Владимир Дрожжов.

«Они предусмотрены на 2018 год», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, пишет РИА Новости.

В декабре 2017 года президент Армении Серж Саргсян подписал закон о ратификации соглашения по российскому оборонному кредиту на 100 миллионов долларов со сроком погашения 15 лет.

Кроме того, в июне 2015 года было подписано соглашение о предоставлении РФ Армении государственного экспортного кредита на 200 миллионов долларов на приобретение военной продукции российского производства. В рамках этого кредита, как сообщали в Минобороны Армении, было подписано 18 контрактов.

Как заявлял министр обороны Армении Виген Саркисян, Ереван намерен приобрести у Москвы в рамках нового российского оборонного кредита оружие «стратегического сдерживания».