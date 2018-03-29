В работе Telegram произошел сбой

PanARMENIAN.Net - Пользователи Telegram столкнулись со сбоями в работе мессенджера.

Из данных сайта downdetector следует, что сообщения в мессенджере не отправляются.

Неполадки коснулись нескольких стран. Компания подтвердила сбой в работе для пользователей в Европе, на Ближнем Востоке и в странах СНГ, пишет РИА Новости.

Telegram выясняет причины сбоя и обещает устранить его в ближайшее время.

Основатель мессенджера Павел Дуров пояснил, что произошел сбой подаче электричества в дата-центре.

Последний крупный сбой в работе мессенджера фиксировали в феврале. Он затронул часть Европы, а также страны Ближнего Востока и Северной Африки. Тогда неполадки коснулись веб-версии и приложений для мобильных устройств.

В марте мессенджер преодолел отметку в 200 млн пользователей.