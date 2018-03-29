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В ООН распространено заявление парламента НКР по случаю 30-й годовщины сумгаитских погромов

В ООН распространено заявление парламента НКР по случаю 30-й годовщины сумгаитских погромов
29 марта 2018 - 17:03 AMT

PanARMENIAN.Net - 9 марта в Организации Объединенных Наций (ООН) в качестве официального документа было распространено заявление Национального собрания Республики Арцах по случаю 30-летия резни армянского населения в городе Сумгаит. Об этом сообщает пресс-слуцжа МИД НКР.

Документ был опубликован на официальном сайте ООН.

Ранее, 2 марта, заявление было распространено также в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В заявлении отмечалось, что 27-29-го февраля 1988 года власти Азербайджана осуществили в отношении армянского населения города Сумгаит, находящегося всего в 30 километрах от Баку, резню и насильственную депортацию. Жертвами заранее спланированных варварств стали сотни армян, главным образом женщины, дети и пожилые люди, тысячи армян были депортированы в результате массового насилия, а принадлежащее им имущество было расхищено.

«Призываем парламентские структуры, международные правозащитные организации в связи с 30-й годовщиной массовых погромов армянского населения Сумгаита осудить акты геноцида, осуществленные со стороны Баку против армянства Азербайджана»,- говорится в заявлении.

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