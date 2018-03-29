Празднование дня Еревана перенесли
29 марта 2018 - 17:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Празднество «Эребуни – Ереван», посвященное 2800-летию со дня основания столицы Армении вместо октября пройдет 29 и 30 сентября. Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства Армении.
Изменение даты обусловлено проведением многочисленных мероприятий в рамках 17-го Саммита Франкофонии в Ереване, необходимостью их проведения на надлежащем уровне и требуемым на все это временем.
С учетом того, что 2800-летие со дня основания Еревана в 2018 году будет отмечаться с большим размахом, в празднестве примут участие многочисленные гости из разных стран, в том числе из городов-побратимов Еревана, представители диаспоры и другие, предлагается отвести на проведение праздничных мероприятий 2 дня.
Саммит Франкофонии состоится 11-12 октября в Ереване.
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