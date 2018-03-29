Гражданин Азербайджана в Тбилиси напал на подростка, пытался выколоть глаза

PanARMENIAN.Net - Сотрудники МВД Грузии задержали 22-летнего гражданина Азербайджана по обвинению в жестокой расправе над 13-летним школьником в Тбилиси. Об этом говорится в сообщении министерства.

Инцидент произошел днем 28 марта. По словам очевидцев, инцидент произошел, когда учащийся восьмого класса возвращался домой из школы. В лифт вместе с ним зашел обвиняемый, который, по распространившейся информации, попытался выколоть ему глаза. Мальчик стал кричать. На крики выбежали соседи, которые вызвали сотрудников полиции и «Скорую помощь», пишет Sputnik-Грузия.

«Я смотрела из окна, появились патруль, «Скорая помощь». Я, конечно же, поинтересовалась. На 13-м этаже началась заварушка, крики о том, что к ребенку на десятом этаже в лифт зашел какой-то больной, была попытка насилия. Соседка, молодая девушка, с седьмого этажа услышала крики «глаза выкалываются, течет кровь», и она в ту же минуту позвонила в патруль», — рассказала местная жительница Тея Надирадзе.

В настоящее время подросток находится в Детской центральной больнице имени Иашвили. На месте происшествия все еще мобилизованы сотрудники полиции. Проводится экспертиза.

Уголовное дело возбуждено по статье «систематические побои либо иное насилие, причинившие физические или психические страдания потерпевшему в отношении заведомо для виновного несовершеннолетнего, лица, находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного», что карается лишением свободы на срок от 4 до 6 лет.