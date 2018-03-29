Британские Moloko и Tom Odell выступят на Tbilisi Open Air 2018
29 марта 2018 - 18:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Международный музыкальный фестиваль под открытым небом Tbilisi Open Air 2018 пройдет в Тбилиси с 22 по 24 июня.
В течение трех дней в Lisi Wonderland (близ озера Лиси) перед слушателями выступят более 70 артистов, среди них британская группа Moloko, грузинская исполнительница Salio, ирландская группа Rejjie Snow, британский исполнитель Tom Odell. В 2018 году на фестивале будет четыре сцены: Main Stage, Night Stage, Golden Stage, Private Bay Stage, пишет Sputnik-Грузия.
По словам организаторов, основной акцент в этом году делается на грузинских исполнителей.
Стоимость трехдневного абонемента, который можно приобрести с 28 марта по 16 апреля – 110 лари (25 долларов). Количество ограничено — 1 500 билетов. После 16 апреля стоимость абонемента увеличится до 170 лари (38 долларов). А билеты начнут продаваться с 17 апреля.
Впервые фестиваль Tbilisi Open Air состоялся в 2009 году. Это самый масштабный музыкальный фестиваль под открытым небом в регионе. В разные годы гостями мероприятия становились такие известные исполнители, как группа «Ленинград», Земфира, британские коллективы Placebo и Morcheeba.
Самое значимое
Победителей назовут 12 марта, а торжественная церемония награждения ECHO Jazz Awards 2018 пройдет 31 мая в в Гамбурге
Он получил 12 баллов как со стороны проекта «К Евровидению», так и со стороны зрителей
Одежду и аксессуары, которые не впишутся в ее новый гардероб, звезда собирается продать в благотворительных целях на eBay совместно с агентством Auction Cause
Согласно источнику, в фильме также появилась жена Мугаляна Изабель Ризачер Мугалян, которая также была в поезде в тот день
Partner news
Последние новости
Глава МИД РФ и генсек ОБСЕ обсудят карабахское урегулирование Она добавила, что Россия рассматривает ОБСЕ в качестве важного инструмента построения неделимого сообщества безопасности в Евроатлантике
Госсекретарь МИД Франции прибудет в Армению А 30 марта намечены переговоры государственного секретаря при министре Европы и иностранных дел Франции и главы МИД Армении
Гражданин Азербайджана в Тбилиси напал на подростка, пытался выколоть глаза По словам очевидцев, инцидент произошел, когда учащийся восьмого класса возвращался домой из школы
Празднование дня Еревана перенесли Изменение даты обусловлено проведением многочисленных мероприятий в рамках 17-го Саммита Франкофонии в Ереване