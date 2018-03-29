Британские Moloko и Tom Odell выступят на Tbilisi Open Air 2018

PanARMENIAN.Net - Международный музыкальный фестиваль под открытым небом Tbilisi Open Air 2018 пройдет в Тбилиси с 22 по 24 июня.

В течение трех дней в Lisi Wonderland (близ озера Лиси) перед слушателями выступят более 70 артистов, среди них британская группа Moloko, грузинская исполнительница Salio, ирландская группа Rejjie Snow, британский исполнитель Tom Odell. В 2018 году на фестивале будет четыре сцены: Main Stage, Night Stage, Golden Stage, Private Bay Stage, пишет Sputnik-Грузия.

По словам организаторов, основной акцент в этом году делается на грузинских исполнителей.

Стоимость трехдневного абонемента, который можно приобрести с 28 марта по 16 апреля – 110 лари (25 долларов). Количество ограничено — 1 500 билетов. После 16 апреля стоимость абонемента увеличится до 170 лари (38 долларов). А билеты начнут продаваться с 17 апреля.

Впервые фестиваль Tbilisi Open Air состоялся в 2009 году. Это самый масштабный музыкальный фестиваль под открытым небом в регионе. В разные годы гостями мероприятия становились такие известные исполнители, как группа «Ленинград», Земфира, британские коллективы Placebo и Morcheeba.