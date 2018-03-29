Госсекретарь МИД Франции прибудет в Армению

PanARMENIAN.Net - Государственный секретарь при министре Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан 30-31 марта посетит Армению. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

Госсекретаря примет президент Армении Серж Саргсян.

А 30 марта намечены переговоры государственного секретаря при министре Европы и иностранных дел Франции и главы МИД Армении Эдварда Налбандяна.