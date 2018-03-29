Госсекретарь МИД Франции прибудет в Армению
29 марта 2018 - 18:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Государственный секретарь при министре Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан 30-31 марта посетит Армению. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.
Госсекретаря примет президент Армении Серж Саргсян.
А 30 марта намечены переговоры государственного секретаря при министре Европы и иностранных дел Франции и главы МИД Армении Эдварда Налбандяна.
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