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Госсекретарь МИД Франции прибудет в Армению

Госсекретарь МИД Франции прибудет в Армению
29 марта 2018 - 18:56 AMT

PanARMENIAN.Net - Государственный секретарь при министре Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан 30-31 марта посетит Армению. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

Госсекретаря примет президент Армении Серж Саргсян.

А 30 марта намечены переговоры государственного секретаря при министре Европы и иностранных дел Франции и главы МИД Армении Эдварда Налбандяна.

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