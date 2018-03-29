Глава МИД РФ и генсек ОБСЕ обсудят карабахское урегулирование
29 марта 2018 - 19:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Глава МИД России Сергей Лавров и генсек ОБСЕ Томас Гремингер на встрече в Москве 5 апреля обсудят также урегулирование карабахского конфликта. Об этом заявила на еженедельном брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«5 апреля состоится встреча главы МИД России с генсеком ОБСЕ, который приедет в Москву для участия в Седьмой московской конференции по международной безопасности, организованной Минобороны РФ», — сказала Захарова.
Она добавила, что Россия рассматривает ОБСЕ в качестве важного инструмента построения неделимого сообщества безопасности в Евроатлантике на основе равноправного диалога и сотрудничества всех государств-участников.
«Предполагается обменяться оценками роли ОБСЕ в урегулировании конфликта в Донбассе, Приднестровье, Нагорном Карабахе, а также работы женевских дискуссий по стабильности в Закавказье», — отметила Захарова.
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