РФ высылает 60 дипломатов США и закрывает консульство в Санкт-Петербурге
30 марта 2018 - 11:56 AMT
PanARMENIAN.Net - На фоне скандала об отравлении в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля Россия объявила о высылке 60 американских дипломатов и закрытии генерального консульства США в Санкт-Петербурге. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«В эти минуты посол США в РФ Джон Хантсман приглашен в наше министерство, где мой заместитель Сергей Рябков излагает ему содержание ответных мер в отношении США. Они включают высылку аналогичного количества дипломатов и наше решение отозвать согласие на функционирование генерального консульства в Санкт-Петербурге», - сказал Лавров, пишет Deutsche Welle.
Американским дипломатам предписано покинуть пределы РФ до 5 апреля. Конкретно персонами нон грата объявлены 58 американских дипломатов в Москве и два сотрудника американского генконсульства в Екатеринбурге. Что касается генконсульства США в Санкт-Петербурге, то ему предписано прекратить работу через два дня.
Лавров добавил, что Москва ответит зеркально всем странам, выславшим российских дипломатов.
Взаимные высылки дипломатов происходят на фоне скандала вокруг отравления в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Великобритания возлагает ответственность за это преступление на Россию. Москва настаивает на своей невиновности, указывая при этом на отсутствие конкретных улик против России.
В конфликте между Великобританией и Россией десятки стран, однако, встали на сторону Лондона. В начале недели 26 государств в знак солидарности с Британией выслали в общей сложности более 140 российских дипломатов. Только США объявили о выдворении 60 российских дипломатов и закрытии российского генконсульства в Сиэтле.
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