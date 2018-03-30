РФ высылает 60 дипломатов США и закрывает консульство в Санкт-Петербурге

PanARMENIAN.Net - На фоне скандала об отравлении в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля Россия объявила о высылке 60 американских дипломатов и закрытии генерального консульства США в Санкт-Петербурге. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«В эти минуты посол США в РФ Джон Хантсман приглашен в наше министерство, где мой заместитель Сергей Рябков излагает ему содержание ответных мер в отношении США. Они включают высылку аналогичного количества дипломатов и наше решение отозвать согласие на функционирование генерального консульства в Санкт-Петербурге», - сказал Лавров, пишет Deutsche Welle.

Американским дипломатам предписано покинуть пределы РФ до 5 апреля. Конкретно персонами нон грата объявлены 58 американских дипломатов в Москве и два сотрудника американского генконсульства в Екатеринбурге. Что касается генконсульства США в Санкт-Петербурге, то ему предписано прекратить работу через два дня.

Лавров добавил, что Москва ответит зеркально всем странам, выславшим российских дипломатов.

Взаимные высылки дипломатов происходят на фоне скандала вокруг отравления в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Великобритания возлагает ответственность за это преступление на Россию. Москва настаивает на своей невиновности, указывая при этом на отсутствие конкретных улик против России.

В конфликте между Великобританией и Россией десятки стран, однако, встали на сторону Лондона. В начале недели 26 государств в знак солидарности с Британией выслали в общей сложности более 140 российских дипломатов. Только США объявили о выдворении 60 российских дипломатов и закрытии российского генконсульства в Сиэтле.