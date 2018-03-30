Президент РА и католикос всех армян примут участие в открытии памятника Григору Нарекаци в Ватикане

PanARMENIAN.Net - Папа Римский Франциск в Ватикане встретится с католикосом всех армян Гарегином II.

Встреча понтифика с католикосом Гарегином II и католикосом Арамом I состоится после предстоящей 6 апреля церемонии открытия в Ватиканских садах памятника Святому Григору Нарекаци, которому 12 апреля 2015 года папа Римский в ходе литургии к 100-й годовщине Геноцида армян в Османской империи присвоил титул Учителя Вселенской Церкви, пишет Panorama.am со ссылкой на La Stampa.

В мероприятии примет участие президент Армении Серж Саргсян. Папа Римский примет Саргсяна на частной аудиенции в Апостольском дворце.

21 марта посол Армении при Святом Престоле Микаел Минасян на своей странице в соцсети Facebook сообщил: в Ватиканских садах сегодня завершилась работа по установке памятника Святому Григору Нарекаци. Посол напомнил, что в июне 2016 года в Ереване президент Республики Армения Серж Саргсян подарил Папе Римскому Франциску бронзовую статуэтку провозглашенного «Учителем Вселенской Церкви» Добродетельного Святого Григора Нарекаци в качестве символа паломничества понтифика в Армению – в первую христианскую страну. При поднесении подарка Его Святейшеству президент Серж Саргсян выразил надежду, что в будущем объемный вариант статуэтки будет установлен в Ватикане. Папа поблагодарил президента и дал свое согласие.