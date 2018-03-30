СМИ: Франция направит войска в Манбидж для помощи курдам
30 марта 2018 - 13:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Власти Франции решили направить войска для помощи курдскому ополчению в сирийском Манбидже, пишет газета Parisien со ссылкой на представителя делегации «Сирийских демократических сил» (SDF, арабо-курдские отряды) в Париже.
29 марта делегация SDF встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам представителя делегации, глава Пятой Республики намерен «в самом скором времени» направить в Манбидж подразделения спецназа французской армии. Их численность не называется. Сообщается, что операция будет проводиться в координации с военными США, пишет РИА Новости.
Ранее Совет национальной безопасности Турции потребовал незамедлительного вывода сил самообороны курдов из сирийского Манбиджа. Анкара заявила, что при невыполнение этого требования может провести в этом регионе военную операцию, подобную проведенным в других районах на севере Сирии.
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