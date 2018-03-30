Новое приложение поможет следить за пользователями WhatsApp
30 марта 2018 - 12:42 AMT
PanARMENIAN.Net - В магазине App Store появилось приложение Chatwatch, которое позволяет любому владельцу iPhone следить за пользователями WhatsApp.
«Используйте Chatwatch для мониторинга активности ваших друзей, родственников и подчиненных», — говорится в описании приложения.
По словам разработчиков, установившие программу люди смогут посмотреть, когда их собеседник последний раз заходил в приложение, даже если тот отключил функцию отображения статуса. Кроме того, приложение покажет, в какое время пользователь обычно ложится спать и просыпается, пишет Lenta.ru со ссылкой на Lifehacker.
Также Chatwatch позволяет узнать, общались ли между собой выбранные люди из списка контактов. Для этого приложение комбинирует личные данные нескольких пользователей.
При помощи программы разработчики планируют привлечь внимание к тому, как материнская компания Facebook обрабатывает личные данные посетителей социальных сетей и мессенджеров.
Приложение обойдется в 1,99 доллара. За эти деньги пользователи получают возможность следить за двумя определенными контактами в течение недели. Разработчики говорят, что все заработанные средства пойдут на поддержание программы и финансирование политической некоммерческой организации, выступающей против Дональда Трампа.
19 марта американские журналисты сообщили о беспрецедентной утечке данных 50 миллионов пользователей Facebook через аффилированную компанию Cambridge Analytica. Среди информации были списки друзей, предпочтения зарегистрированных людей и их телефонные контакты.
Самое значимое
В список вошли самые популярные приложения, игры, фильмы, телешоу, песни и книги года
Грузовик будет доступен в двух модификациях: с запасом хода 300 миль (482 километра) стоимостью 150 тысяч долларов и с запасом хода 500 миль (805 километров) стоимостью 180 тысяч долларов
PanARMENIAN.Net решил проверить, так ли это на самом деле, и поговорил с Алисой на разные темы, интересующие нас
С приложением уже сотрудничает ряд ереванских кафе, ресторанов и пиццерий. Приложение удобно для тех, кто не любит звонить и договариваться о бронировании столика
Partner news
Последние новости
Глава МИД РА: Армения высоко ценит усилия Франции в карабахском урегулировании В повестку дня встречи был включен ряд вопросов повестки дня армяно-французских привилегированных отношений
Аронян постарается защитить свой титул победителя GRENKE Chess Classic Пары 1 тура: Каруана – Карлсен, Блюбаум – Витюгов, Майер – Аронян, Найдич – Вашье-Лаграв, Ананд – Хоу Ифань.
Фигуристка Медведева будет вести шоу на телевидении Победителям «Ледникового периода. Дети», по его словам, будет обеспечена еще и финансовая поддержка спортивной карьеры
Российский онлайн-ритейлер Wildberries выйдет на армянский рынок Российский онлайн-ритейлер Wildberries основан в 2004 году супругами Владиславом и Татьяной Бакальчук