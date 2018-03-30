Аронян постарается защитить свой титул победителя GRENKE Chess Classic
30 марта 2018 - 16:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский гроссмейстер Левон Аронян постарается защитить свой титул победителя супертурнира GRENKE Chess Classic, который пройдет с 31 марта по 9 апреля в Карлсруэ и Баден-Бадене.
В первом туре Аронян сыграет с немцем Георгом Майером.
Другие участники кругового турнира – Максим Вашье-Лаграв (Франция), Вишванатан Ананд (Индия), Никита Витюгов (Россия), Аркадий Найдич (Азербайджан), Хоу Ифань (Китай), Маттиас Блюбаум (Германия).
Пары 1 тура: Каруана – Карлсен, Блюбаум – Витюгов, Майер – Аронян, Найдич – Вашье-Лаграв, Ананд – Хоу Ифань.
На проходящем в Берлине шахматном турнире претендентов армянский гроссмейстер Левон Аронян занял последнее место.Победитель двухкругового состязания восьми гроссмейстеров Фабиано Каруана сыграет матч за шахматную корону с чемпионом мира Магнусом Карлсеном.
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Результаты второго тура: Александр Грищук – Уэсли Со 1:0, Шахрияр Мамедъяров – Аронян, Дин Лижэнь – Фабиано Каруана, Владимир Крамник – Сергей Карякин – ничьи
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