Аронян постарается защитить свой титул победителя GRENKE Chess Classic

PanARMENIAN.Net - Армянский гроссмейстер Левон Аронян постарается защитить свой титул победителя супертурнира GRENKE Chess Classic, который пройдет с 31 марта по 9 апреля в Карлсруэ и Баден-Бадене.

В первом туре Аронян сыграет с немцем Георгом Майером.

Другие участники кругового турнира – Максим Вашье-Лаграв (Франция), Вишванатан Ананд (Индия), Никита Витюгов (Россия), Аркадий Найдич (Азербайджан), Хоу Ифань (Китай), Маттиас Блюбаум (Германия).

Пары 1 тура: Каруана – Карлсен, Блюбаум – Витюгов, Майер – Аронян, Найдич – Вашье-Лаграв, Ананд – Хоу Ифань.

На проходящем в Берлине шахматном турнире претендентов армянский гроссмейстер Левон Аронян занял последнее место.Победитель двухкругового состязания восьми гроссмейстеров Фабиано Каруана сыграет матч за шахматную корону с чемпионом мира Магнусом Карлсеном.