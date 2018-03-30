Глава МИД РА: Армения высоко ценит усилия Франции в карабахском урегулировании

PanARMENIAN.Net - Армения высоко ценит усилия Франции, вместе с другими странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ – Россией и США, в направлении мирного урегулирования карабахского конфликта. Об этом заявилминистр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 30 марта в ходе встречи с государственным секретарем при министре Европы и иностранных дел Франции Жаном-Батистом Лемуаном и возглавляемой им делегации.

Встреча началась беседой тет-а-тет, затем продолжилась в расширенном составе, с участием делегаций.

Министр иностранных дел Армении проинформировал собеседника о последних развитиях в процессе мирного урегулирования карабахского конфликта.

В ходе встречи собеседники провели обстоятельные обсуждения о подготовке к предстоящим 7-12 октября в Ереване Саммиту Франкофонии, Конференции министров иностранных дел, Постоянному совету и другим мероприятиям, коснулись документов, которые будут приняты в рамках саммита, а также вопросов относительно намеченных мероприятий и обсуждений. В этом контексте Налбандян отметил, что подготовительные работы к 17-му Саммиту Франкофонии идут полным ходом и в соответствии с установленным графиком – при тесном сотрудничестве всех заинтересованных госведомств РА и секретариата МОФ.

В повестку дня встречи был включен ряд вопросов повестки дня армяно-французских привилегированных отношений. Собеседники с удовлетворением отметили, что двустороннее армяно-французское сотрудничество переживает непрерывное и всестороннее развитие, знаменуясь многочисленными визитами, включая визиты президентов, укреплением межпарламентских связей, установлением новых дружеских связей между регионами и городами Армении и Франции, углублением экономического сотрудничества, расширением присутствия французского бизнеса в РА, укреплением культурных и научно-образовательных связей.

Стороны обсудили также возможности сотрудничества в многостороннем и двустороннем форматах в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения и Европейским союзом.

В ходе встречи был затронут ряд вопросов международного и регионального значения.