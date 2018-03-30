Во Франции обстреляли машину получившего убежище азербайджанского журналиста

PanARMENIAN.Net - Азербайджанский журналист Рахим Намазов, получивший убежище во Франции, тяжело ранен в результате обстрела неизвестными.

Инцидент произошел около 09.00 местного времени в коммуне Коломье неподалеку от Тулузы. С машиной Намазова, в которой ехала также его жена, поравнялся другой автомобиль. В сторону журналиста, по словам очевидцев, было сделано восемь выстрелов, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал France3.

«Мужчина был тяжело ранен в спину. Его жена получила пулю в голову. Они оба были доставлены в больницу, где женщина позднее скончалась», — сообщает телеканал со ссылкой на собственные источники.

Автомобиль, из которого велась стрельба, скрылся с места происшествия. Информации о том, сколько людей находилось внутри, нет.

Рахим Намазов проживает в Тулузе с 2010 года. До этого он находился под стражей в Азербайджане и получал угрозы.