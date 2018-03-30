Во Франции обстреляли машину получившего убежище азербайджанского журналиста
30 марта 2018 - 17:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Азербайджанский журналист Рахим Намазов, получивший убежище во Франции, тяжело ранен в результате обстрела неизвестными.
Инцидент произошел около 09.00 местного времени в коммуне Коломье неподалеку от Тулузы. С машиной Намазова, в которой ехала также его жена, поравнялся другой автомобиль. В сторону журналиста, по словам очевидцев, было сделано восемь выстрелов, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал France3.
«Мужчина был тяжело ранен в спину. Его жена получила пулю в голову. Они оба были доставлены в больницу, где женщина позднее скончалась», — сообщает телеканал со ссылкой на собственные источники.
Автомобиль, из которого велась стрельба, скрылся с места происшествия. Информации о том, сколько людей находилось внутри, нет.
Рахим Намазов проживает в Тулузе с 2010 года. До этого он находился под стражей в Азербайджане и получал угрозы.
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