США будут требовать контакты в соцсетях для выдачи визы
30 марта 2018 - 17:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Государственный департамент США хочет ввести требование для всех заявителей на визу США указывать свои имена в социальных медиа, а также предварительные электронные адреса и номера телефонов. Соответствующий документ был опубликован на сайте Госдепа.
Такое нововведение администрации президента США Дональда Трампа существенно расширяет рамки проверок иностранцев, которые хотят посетить США или иммигрировать в Америку, пишет Associated Press.
Желающим получить визу США придется указывать имена, под которыми они были зарегистрированы в соцсетях в течение последних 5 лет.Кроме того, будут запрашиваться сведения о всех ранее выданных загранпаспортах, а также подробная биография за 15 лет, в том числе данные о работе и поездках в разные страны мира.
При этом, администрация хочет вынести новые правила на обсуждение общественности и обещает учесть рекомендации, отмечается в сообщении.
Новые правила несвязаны спрежним указом президента СШАДональда Трампа обограничении перелета изшести стран, большая часть населения которых— мусульмане. 6марта Трамп подписал указ, подразумевающий введение 90-дневного запрета навъезд вСШАдляграждан Йемена, Сомали, Судана, Сирии, Ливии иИрана. Запрет некоснулся тех, ктоимел действующую визу иливиднажительство вСША.
Однако 16марта судья федерального суда Гонолулу (штат Гавайи) Деррек Уотсон постановил ввести общенациональный запрет наисполнение президентского миграционного указа занесколько часов доеговступления всилу, удовлетворив требования правозащитных организаций. Этобыла вторая неудачная попытка Трампа ограничить приток мигрантов вСША.
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