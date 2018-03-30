В Баку произошло извержение грязевого вулкана

PanARMENIAN.Net - В Баку на территории Гарадагского района произошло извержение грязевого вулкана. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии и природных ресурсов.

Извержение вулкана Айрантокан длилось около семи минут и сопровождалось пламенем. Столб огня поднялся приблизительно на 100-150 метров за кратер вулкана. Продукты вулканических процессов распространились по площади около двух гектаров, их толщина составляет 0,3-1,2 метра. На вулканической территории образовались радиальные трещины, пишет Haqqin.az.

В сообщении отмечается, что вокруг грязевого вулкана нет населенных пунктов.

Грязевой вулкан Айрантокан находится на территории заповедника группы грязевых вулканов Баку и Апшеронского полуострова. Первое извержение произошло в октябре 1964 года. В последний раз извержение наблюдалось в 2008 году.