В Турции возмущены встречей Макрона с сирийскими курдами

PanARMENIAN.Net - Президент Франции Эмманюэль Макрон вечером 29 марта встретился с делегацией курдов, представляющих «Силы демократической Сирии» (SDF) и выразил курдскому движению поддержку. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца.

Макрон заверил собеседников в поддержке со стороны Франции, в частности для стабилизации зоны безопасности на северо-востоке Сирии.

Французский посол в Анкаре проинформировал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о состоявшейся в Париже встрече, пишет Deutsche Welle.

В свою очередь газета Le Parisien со ссылкой на курдского представителя сообщила, что Макрон на встрече пообещал направить в остающийся под властью курдов сирийский регион Манбидж специальные силы республики.

Анкара не принимает предложение президента Франции Эммануэля Макрона о диалоге с «Сирийскими демократическими силами» (SDF) и возможном посредничестве Франции, заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын 30 марта.

Вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что поддерживая курдов, Париж поддерживает террористов в Сирии. «Мы надеемся, что Франция не сделает такой иррациональный шаг»,- указал он.

20 января Турция начала операцию «Оливковая ветвь» против курдских отрядов «Сил народной самообороны» (входят в коалицию «Силы демократической Сирии») и партии «Демократический союз» в Африне. Эти организации Анкара считает террористическими. 24 марта военное ведомство Турции заявило овзятии под контроль всего региона Африн на северо-западе Сирии.