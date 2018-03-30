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Новая версия iOS позволяет отключить замедление iPhone с изношенным аккумулятором

Новая версия iOS позволяет отключить замедление iPhone с изношенным аккумулятором
30 марта 2018 - 19:20 AMT

PanARMENIAN.Net - Apple выпустила версию 11.3 мобильной операционной системы iOS. В ней появилась возможность включать или выключать функцию, замедляющую телефоны с изношенным аккумулятором.

«Функция управления питанием» снижает производительность телефона, чтобы тот медленнее разряжался и не выключался неожиданно от высокой нагрузки. С iOS 11.3 пользователь может посмотреть состояние своего аккумулятора и проверить, включено ли у него управление питанием, пишет Meduza.

Для этого нужно зайти в Настройки → Аккумулятор → Состояние аккумулятора. Функции работают на iPhone 6 и более новых моделях.

В iOS 11.3 также улучшили работу дополненной реальности (телефон теперь распознает не только горизонтальные, но и вертикальные поверхности) и добавили четыре новых Animoji для iPhone X,

Пользователи стали массово сообщать о замедлении старых айфонов в конце 2017 года. Они также заметили, что производительность восстанавливается после замены аккумулятора. Apple признала, что с 2016 года (после выхода iOS 10.2.1) производительность телефонов с изношенным аккумулятором действительно занижалась.

В январе 2018 года Apple извинилась перед пользователями и до конца года снизила цену на замену аккумулятора.

Ссылки по теме:
Meduza: Вышла iOS 11.3. В ней можно отключить замедление айфона с изношенным аккумулятором
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