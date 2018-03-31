В Армении пресекли деятельность визового центра с турецким капиталом
31 марта 2018 - 11:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Министерство юстиции Армении пресекло право сбора и обработки личных данных граждан для компании «ВизаМетрик», выигравшей тендер на оказание услуг по посредничеству для получения виз в ряд стран Шенгенской зоны.
По сообщению министерства, деятельность пресечена до выяснения, насколько деяельность компании соответствует требованиям Армении по защите личных данных.
«ВизаМетрик» - компания с российско-турецким капиталомк и региональным офисом в Баку. С 3 апреля компания, согласно договоренности с посольством Германии, должна была предоставлять услуг по посредничеству для получения виз в Германию, Австрию, Бельгию, Нидерланды, Люксембург и Швецию.
Посол Германии в Армении Матиас Кислер отмечал, что компания выиграла конкурс на оказание услуг благодаря долговременному опыту работы в стране.
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