// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В Армении пресекли деятельность визового центра с турецким капиталом

В Армении пресекли деятельность визового центра с турецким капиталом
31 марта 2018 - 11:01 AMT

PanARMENIAN.Net - Министерство юстиции Армении пресекло право сбора и обработки личных данных граждан для компании «ВизаМетрик», выигравшей тендер на оказание услуг по посредничеству для получения виз в ряд стран Шенгенской зоны.

По сообщению министерства, деятельность пресечена до выяснения, насколько деяельность компании соответствует требованиям Армении по защите личных данных.

«ВизаМетрик» - компания с российско-турецким капиталомк и региональным офисом в Баку. С 3 апреля компания, согласно договоренности с посольством Германии, должна была предоставлять услуг по посредничеству для получения виз в Германию, Австрию, Бельгию, Нидерланды, Люксембург и Швецию.

Посол Германии в Армении Матиас Кислер отмечал, что компания выиграла конкурс на оказание услуг благодаря долговременному опыту работы в стране.

 Самое значимое
Ереван - в топ-3 городов СНГ для путешествий россиян с детьми на весенние каникулыЕреван - в топ-3 городов СНГ для путешествий россиян с детьми на весенние каникулы
В топ-5 городов СНГ, популярных для семейных поездок российских туристов на весенние каникулы, вошли Минск, Астана, Ереван, Тбилиси и Баку
Авиакомпания Armenia будет осуществлять регулярные рейсы в Германию и ФранциюАвиакомпания Armenia будет осуществлять регулярные рейсы в Германию и Францию
По его словам, авиакомпания начнет осуществлять рейсы в Кельн и Лион с 2018 года
Армения вошла в топ-10 популярных среди туристов из ОАЭ странАрмения вошла в топ-10 популярных среди туристов из ОАЭ стран
Так, согласно данным поисковика, жители ОАЭ наиболее часто искали Францию, Турцию, Египет, Грецию, Грузию, Азербайджан, Хорватию, Армению, Черногорию и Камбоджу
В Ереване вновь проведут «Винные дни» в мае 2018 годаВ Ереване вновь проведут «Винные дни» в мае 2018 года
В течение двух дней, с 18:00 до 23:00, улица Саряна будет закрыта для автомобилей, на ней - между перекрестками Туманяна и Арама - будут работать специальные торговые ряды с продукцией местных производителей вина
Partner news
 Статьи
Совмещая приятное с полезным

Как прошел первый в Армении бизнес-завтрак

 Самое читаемое в разделе
На дорогах Армении местами гололед: Ларс открыт
Гололед на некоторых дорогах Армении: Ларс закрыт для грузовиков
На дорогах Армении местами гололед: Ларс открыт
Член ИГ пытался въехать в Армению: Спецслужбы помешали
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
Новая версия iOS позволяет отключить замедление iPhone с изношенным аккумулятором Для этого нужно зайти в Настройки → Аккумулятор → Состояние аккумулятора. Функции работают на iPhone 6 и более новых моделях
В Турции возмущены встречей Макрона с сирийскими курдами Макрон заверил собеседников в поддержке со стороны Франции, в частности для стабилизации зоны безопасности на северо-востоке Сирии
В Баку произошло извержение грязевого вулкана Извержение вулкана Айрантокан длилось около семи минут и сопровождалось пламенем
Эрзурум подал заявку на проведение зимних Олимпийских игр-2026 Последним днем приема заявок на Игры-2026 является 31 марта