В Армении пресекли деятельность визового центра с турецким капиталом

PanARMENIAN.Net - Министерство юстиции Армении пресекло право сбора и обработки личных данных граждан для компании «ВизаМетрик», выигравшей тендер на оказание услуг по посредничеству для получения виз в ряд стран Шенгенской зоны.

По сообщению министерства, деятельность пресечена до выяснения, насколько деяельность компании соответствует требованиям Армении по защите личных данных.

«ВизаМетрик» - компания с российско-турецким капиталомк и региональным офисом в Баку. С 3 апреля компания, согласно договоренности с посольством Германии, должна была предоставлять услуг по посредничеству для получения виз в Германию, Австрию, Бельгию, Нидерланды, Люксембург и Швецию.

Посол Германии в Армении Матиас Кислер отмечал, что компания выиграла конкурс на оказание услуг благодаря долговременному опыту работы в стране.