Суд арестовал директора компании-владельца «Зимней вишни»
31 марта 2018 - 11:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Заводской районный суд Кемерово согласился с доводами следствия и арестовал до 25 мая Юлию Богданову. - генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», владевшего сгоревшим торгово-развлекательным центром «Зимняя вишня».
Как сообщает «Интерфакс», Юлии Богдановой инкриминируют ч.3 ст.219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
По версии следствия, подчиненные Богдановой неоднократно уведомляли ее о недостатках системы противопожарной безопасности здания, но она не принимала никаких мер.
После оглашения решения суда об аресте, Богданова ответила утвердительно на вопрос журналистов о намерении обжаловать арест.
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