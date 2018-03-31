Армянский оппозиционер пройдет пешком 114 км протестуя против сохранения власти действующим президентом

PanARMENIAN.Net - Депутат армянского парламента от армянской оппозиционной фракции ЕЛК Никол Пашинян пройдет пешком расстояние от площади Вардананц в городе Гюмри до площади Свободы в столице Армении.

Об этом сообщил в Facebook сам Пашинян. Таким образом депутат старается привлечь внимание к акциям оппозиции против предполагаемого продолжения правления действующего президента после окончания срока полномочий.

Армения находится в завершающем процессе перехода от президентской республики к парламентской. Наиболее вероятным кандидатом в премьер-министры является действующий президент Серж Саргсян. Армянская оппозиция планирует 9-17 апреля – после завершения президенских полномочий Сержа Саргсяна и до избрания парламентом нового премьера, провести акции протеста против Саргсяна назначения на пост.