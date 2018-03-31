// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Армянский оппозиционер пройдет пешком 114 км протестуя против сохранения власти действующим президентом

Армянский оппозиционер пройдет пешком 114 км протестуя против сохранения власти действующим президентом
31 марта 2018 - 13:01 AMT

PanARMENIAN.Net - Депутат армянского парламента от армянской оппозиционной фракции ЕЛК Никол Пашинян пройдет пешком расстояние от площади Вардананц в городе Гюмри до площади Свободы в столице Армении.

Об этом сообщил в Facebook сам Пашинян. Таким образом депутат старается привлечь внимание к акциям оппозиции против предполагаемого продолжения правления действующего президента после окончания срока полномочий.

Армения находится в завершающем процессе перехода от президентской республики к парламентской. Наиболее вероятным кандидатом в премьер-министры является действующий президент Серж Саргсян. Армянская оппозиция планирует 9-17 апреля – после завершения президенских полномочий Сержа Саргсяна и до избрания парламентом нового премьера, провести акции протеста против Саргсяна назначения на пост.

Ссылки по теме:
Запись Пашиняна в Facebook
 Самое значимое
В Брюсселе приняли итоговую декларацию Восточного партнерстваВ Брюсселе приняли итоговую декларацию Восточного партнерства
Она определяет принципы, которыми должны руководствоваться страны ЕС и 6 стран Восточного партнерства в предстоящие годы в экономической, политической, гуманитарной и других областях
Дания облегчает визовый режим для некоторых категорий граждан АрменииДания облегчает визовый режим для некоторых категорий граждан Армении
В соответствии с соглашением, сбор за оформление виз составляет 35 евро
Арцрун Ованнисян: Сбивать «Искандеры» невозможно никаким азербайджанским противоракетным оружиемАрцрун Ованнисян: Сбивать «Искандеры» невозможно никаким азербайджанским противоракетным оружием
Об этом заявил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.
Парламент Армении одобрил программу правительстваПарламент Армении одобрил программу правительства
Депутаты Национального Собрания Армении в ходе заседания 22 июня соотношением голосов 64 «за», 31 «против» приняли программу действий правительства РА на 2017-2022 годы.
Partner news
 Статьи
11 Саргсянов Армении

Как не перепутать

 Самое читаемое в разделе
Президент Армении отправится в Грузию с двухдневным рабочим визитом
Министр финансов РА: Новые антироссийские санкции не отразятся на экономике Армении
Налбандян: Договоренностей о встрече Саргсян-Алиев нет
Председатель парламента Армении: Народ Карабаха сам распоряжается своей судьбой
Главная
Все новости
Обзор: Политика
Другие новости раздела
 Последние новости
Азербайджан нарушил режим прекращения огня 250 раз за неделю
Суд арестовал директора компании-владельца «Зимней вишни» В пожаре в Кемерово 25 марта погибли 64 человека
В Армении пресекли деятельность визового центра с турецким капиталом
Новая версия iOS позволяет отключить замедление iPhone с изношенным аккумулятором Для этого нужно зайти в Настройки → Аккумулятор → Состояние аккумулятора. Функции работают на iPhone 6 и более новых моделях