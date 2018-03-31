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Азербайджан нарушил режим прекращения огня 250 раз за неделю

Азербайджан нарушил режим прекращения огня 250 раз за неделю
31 марта 2018 - 14:47 AMT

PanARMENIAN.Net - В промежутке 25-31 марта ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с Армией обороны Нагорного Карабаха более 250 раз.

По сообщению пресс-службы АО НКР, в ходе обстрелов произведено более 3000 выстрелов.

В промежутке с 18 по 24 марта на линии соприкосновения режим перемирия был нарушен около 150 раз.

В направлении армянских постовых произведено около 3500 выстрелов.

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