Азербайджан нарушил режим прекращения огня 250 раз за неделю

PanARMENIAN.Net - В промежутке 25-31 марта ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с Армией обороны Нагорного Карабаха более 250 раз.

По сообщению пресс-службы АО НКР, в ходе обстрелов произведено более 3000 выстрелов.

В промежутке с 18 по 24 марта на линии соприкосновения режим перемирия был нарушен около 150 раз.

В направлении армянских постовых произведено около 3500 выстрелов.